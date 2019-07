Ex-bondsvoorzitter François De Keersmaecker urenlang verhoord in Operatie Propere Handen

Ex-bondsvoorzitter François De Keersmaecker werd vandaag urenlang verhoord in Operatie Propere Handen. Het gerecht onderzoekt of hij op de hoogte was van bepaalde financiële constructies om personeelsleden van de voetbalbond onder zijn bewind - deels - in het zwart uit te betalen. Volgens onze informatie is hij niet in verdenking gesteld.

François De Keersmaecker was tussen 2006 en 2017 voorzitter van de Belgische voetbalbond (KBVB). Vandaag werd hij in Hasselt door de federale politie urenlang ondervraagd over mogelijk financieel gesjoemel. Hij werd aan de achterzijde van het gerechtsgebouw binnengeleid en op de middag weer vrijgelaten. Volgens onze informatie is hij niet in verdenking gesteld. De Keersmaecker is zelf advocaat maar was samen met zijn eigen raadsman en wilde achteraf niets kwijt.

Het gerecht onderzoekt of De Keersmaecker op de hoogte was dat bepaalde personeelsleden in loondienst van de Belgische voetbalbond (deels) in het zwart werden uitbetaald. Eerder onderzoek bracht al aan het licht dat spijtoptant en spilfiguur Dejan Veljkovic als makelaar van toenmalig keeperstrainer Erwin Lemmens had gevraagd om een deel van diens loon in het zwart via een Cypriotische vennootschap te laten uitbetalen. De Keersmaecker zou volgens onze informatie dat niet hebben afgewimpeld en dus oogluikend hebben meegewerkt aan een fiscale constructie.

Onderzoek moet uitwijzen in hoeverre de toenmalige bondsvoorzitter op de hoogte was en of er in hoogste regionen van de voetbalbond nog anderen in het zwart werden uitbetaald.

Toenmalig CEO Steven Martens mag zich binnenkort ook aan een verhoor verwachten.