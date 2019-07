Beroemde vechtjassen wagen zich aan spectaculaire nieuwe uitdaging: de #BottleCapChallenge

Uitdagingen op sociale media zijn sinds de uitvinding van Facebook en Instagram niet meer weg te denken van het internet. De Mannequin Challenge, Ice Bucket Challenge, planking en owling passeerden al allemaal de revue. De ene uitdaging is al wat gevaarlijker dan de andere, en deze nieuwe challenge is misschien ook niet voor iedereen weggelegd: de #BottleCapChallenge. Het lijkt simpel, maar het vergt toch wel een beetje training om de uitdaging succesvol uit te voeren. Beroemde vechtjassen zoals Jason Statham en Conor McGregor deden het met verve, maar in China gaan atleten toch nog een stapje verder.