Hamdi Harbaoui op weg naar Qatar, Canadese spits op weg naar Zulte Waregem

Zulte Waregem lijkt zijn topschutter Hamdi Harbaoui te gaan verliezen. De 34-jarige aanvaller is op weg naar de Qatarese club Al-Arabi. Daar zou een contract voor twee jaar klaarliggen. De deal is nog niet rond, want Harbaoui heeft nog geen akkoord met de club.

Essevee vangt naar verluidt 500.000 euro voor zijn diepe spits. De fusieclub moet de Tunesiër laten gaan omdat dat contractueel is vastgelegd afgelopen winter. Toen kon Harbaoui vertrekken naar het Turkse Demirspo,r, waar hij een veelvoud kon gaan verdienen van zijn huidige salaris, maar wegens het acute gevaar voor degradatie kon Zulte Waregem zijn spits overtuigen om aan boord te blijven. Zo weten we dat Essevee een financiële inspanning deed om hem te houden. De club moest ook enkele toegiften doen zoals een gelimiteerd bedrag in het contract opnemen zodat Harbaoui mag vertrekken bij het juiste bod. Dat is dus binnengekomen.

Meer inkomende transfers op komst

Essevee heeft al een vervanger klaar in de persoon van Cyle Larin van het Turkse Besiktas. De 24-jarige Canadese spits zal eerstdaags zijn handtekening zetten onder een huurovereenkomst. Ook de Griekse tester Nikolaos Kainourgios staat dicht bij een overeenkomst. In principe is hij een spits, maar Dury speelde hem in de oefenwedstrijden vaak als linksachter uit. Centraal achterin is George Timotheou in beeld. De 21-jarige Australiër is momenteel actief bij het tweede elftal van het Duitse Schalke 04. (jcs)