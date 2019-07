Voor de tweede keer op nog geen week tijd brand gesticht in hetzelfde appartementsgebouw

Halle - De hulpdiensten rukten gisterenavond voor de tweede keer op enkele dagen tijd uit naar het gebouw in de Basiliekstraat in Halle. In een gang stonden deze keer kartonnen dozen in brand. Door een snelle tussenkomst van de brandweer bleef het nadeel beperkt tot rookschade.

Omdat het duidelijk om brandstichting ging, was de aanstelling van een deskundige volgens het parket niet nodig. Dat gebeurde afgelopen zondag wel nadat brand was uitgebroken in de slaapkamer van een flat in het gebouw. De expert kwam toen na grondig onderzoek tot de conclusie dat er met opzet een matras in brand gestoken was.

Na deze brand werd een man verhoord die uit het gebouw gered werd. Maar hij mocht na het verhoor beschikken.

Het parket Halle-Vilvoorde laat weten dat het onderzoek loopt.