Aartselaar -

Een bestelwagen ramde donderdagavond de gevel van een woning van een gezin uit de Antwerpse gemeente Aartselaar. De schade aan het huis, de garage en de auto die erin geparkeerd stond, is groot. Het woongedeelte van het huis is intact gebleven, waardoor de bewoners thuis konden blijven. Het is niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren, dat meldt regionale zender ATV.