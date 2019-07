Vrouw dood aangetroffen “in plas bloed” in woning in Neupré: haar partner blijft verdacht

In dit huis in Neupré werd de vrouw dood teruggevonden. Foto: Thomas van Ass.

De man van wie de vrouw woensdag dood aangetroffen werd in hun huis in Neupré (provincie Luik) is donderdag ondervraagd en blijft verdacht. Dat zegt het parket van Luik vrijdagmiddag.

De 33-jarige partner vond haar lichaam woensdag in hal van de woning, naar eigen zeggen in een plas bloed. Volgens de vaststellingen van de wetsdokter werd het slachtoffer verschillende keren geslagen, mogelijk met een baseballknuppel. De man wordt beschouwd als een verdachte. Hij zou een weinig overtuigende uitleg hebben verschaft over zijn tijdsbesteding.

Veel details wilde het parket van Luik vrijdag niet geven. De federale politie van Luik onderzoekt de zaak en de omstandigheden van het overlijden zijn nog altijd niet duidelijk. Het zou niet om een natuurlijk overlijden gaan. “Heel wat zaken blijven onduidelijk. Het is geen gemakkelijk onderzoek”, luidt het vrijdagmiddag.

De onderzoekers hopen meer duidelijkheid te krijgen na de autopsie van het lichaam.