Hond dood aangetroffen in gracht, dier werd mogelijk doodgeschoten

Staden - In de Voermanstraat in Westrozebeke werd donderdagavond een Duitse herder dood aangetroffen in de gracht. De hond had onder andere een opmerkelijke wonde vlakbij een van haar ogen. De kans is niet onbestaande dat het dier werd doodgeschoten.

Foto: Bert Feys

Bewoners van de afgelegen Voermanstraat in Westrozebeke merkten donderdagavond een levenloos dier op in de gracht. Een Duitse Herder bleek er op verschillende plaatsen gewond te zijn. Dat was te zien aan het bloed dat op verschillende plaatsen op haar lichaam was opgedroogd. “Toen we de hond uit de gracht haalden merkten we een opvallende wonde vlakbij haar oog op. Langs de achterkant van het hoofd was er een dergelijke wonde te zien”, aldus een vrouw die meehielp om het dier uit de gracht te halen.

Donderdagavond kwam de brandweer de gestorven hond nog ophalen. De Duitse Herder wordt vandaag onderzocht om de doodsoorzaak te achterhalen. “Ik heb al verschillende gestorven honden gezien en ik ben er eigenlijk quasi zeker van dat die hond doodgeschoten is. Dat leid ik af uit de wonde vlakbij het oog”, aldus de vrouw. Onderzoek moet uitwijzen of het dier opzettelijk is gedood of dat bijvoorbeeld een jager zich vergist heeft en per ongeluk het dier doodschoot. De politie werd donderdagavond alvast op de hoogte gebracht van de vondst van de dode hond.

Op sociale media wordt er vol afschuw gereageerd op hetgeen er mogelijks gebeurd is met de gestorven hond. Doordat het dier niet gechipt was, is het niet duidelijk aan wie de hond precies toebehoort. “We hopen via de media de baasjes de bereiken”, aldus de vrouw.