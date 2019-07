Zwaargewonde na frontale botsing tussen twee fietsers in Antwerpen

Antwerpen - In de buurt van het station Antwerpen-Berchem is donderdagavond een 34-jarige man zwaargewond geraakt nadat hij met de fiets frontaal op een andere fietser botste. Dat meldt de Antwerpse politie vrijdag. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis en was een tijdlang in levensgevaar.

Een 28-jarige vrouw fietste omstreeks 23 uur op de Stanleystraat richting het station in Berchem. Nadat ze het kruispunt met de Guldenvliesstraat was overgestoken, zou ze drie fietsers kruisen die in de andere richting aan het fietsen waren. De achterste van de drie reed plots de twee anderen voorbij, recht op de vrouw af. Een botsing was niet te vermijden.

De twee botsten met hun hoofden hard tegen elkaar en vielen op de grond. De vrouw kwam er met schrammen vanaf, maar de man bleef bewusteloos op de grond liggen. Een ziekenwagen en een MUG kwamen ter plaatste voor de eerste hulp, hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Later in de nacht bleek de man buiten levensgevaar te zijn.