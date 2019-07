Philippe Clement “schrikt” even bij Club Brugge en tempert verwachtingen voor Champions League

Een tevreden Philippe Clement op een dag van het einde van de stage in Garderen, al had de coach van Club Brugge liever een week later op oefenkamp vertrokken. Alles was echter al geboekt nog voor Clement werd aangesteld.

“Voor mij is de derde week ideaal, dan kan je intensiever werken. Maar het zij zo, we hebben ons aangepast. Tijdens de tweede week is het nog wat opbouwen en volume kweken. Ik heb de spelers daar ook voor gewaarschuwd. Daarom is het een beetje een speciale stage. Eens terug op Belgische bodem, zal er nog heel wat fysieke arbeid worden verricht. Maar onze voorbereiding duurt eigenlijk nog tot september”, zegt hij.

Het groepsgevoel stond daarom deels voorop in Garderen. Het is een publiek geheim dat de kleedkamer van Club al enkele jaren heel evenwichtig is en Clement zag nogmaals een bende die sterk elkaar hing. Tijdens de teambuilding donderdagmiddag schrok hij zelf eventjes. “Bij andere ploegen had je altijd wel bepaalde jongens die zich afwachtend opstelden of niet met volle goesting meededen. Hier was dat niet het geval: iedereen was meteen erg actief en hielp mekaar. Dat deed mij een enorm plezier.”

Clement is ook bijna rond met de individuele gesprekken die hij met alle spelers had gepland. Voor hem zijn die gesprekken van vitaal belang. “Ik heb er enorm veel uit geleerd”, stelt hij. Maar ook op sportief vlak is hij weer wat wijzer. Over de jonge wolven die in Garderen mochten proeven van het echte werk, onder andere. “Een paar jongens hebben mij aangenaam verrast en maken kans om bij de groep te blijven. Eigenlijk is er van de beloften niemand door de mand gevallen. Ze verteren alles heel goed, dus dat is positief. Maar een definitieve evaluatie kan je nu nog niet maken - we trainen pas twee weken. En buiten Heracles hebben we nog geen enkele deftige match gehad.”

Foto: Photo News

Champions League

Begin augustus is er al de voorlaatste voorronde voor de Champions League. Maar volgens Clement valt die periode eigenlijk nog in volle voorbereiding. “We gaan er alles aandoen om dan zo goed mogelijk voor de dag te komen, maar we zullen nog niet op volle sterkte zijn. Dat is logisch. Club Brugge moet altijd klaar zijn - maar dan wél voor het niveau dat op dat moment maximum haalbaar is. Ons absolute topniveau volgt pas in september of oktober. Tot dan ga ik ook roteren, zoals ik bij Genk deed. Ik hou geen rekening met persoonlijke situaties: iedereen die nog bij de groep is, ga ik gebruiken.”

Ten slotte gaf Clement ook nog mee dat Wesley en Denswil sowieso vervangen zullen worden. Over andere transfers liet hij zich niet uit. “Maar we gaan geen vijf à zes extra spelers halen als dat niet nodig is”, gaf hij nog mee.