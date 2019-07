Nucleaire wapenverdrag op de helling: “Geen teken dat Rusland het zal naleven, en tijd is stilaan op”

Rusland heeft “geen teken” gegeven dat erop kan wijzen dat het van plan is om het ontwapeningsverdrag INF na te leven. Dat heeft Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO vrijdag verklaard na afloop van de NAVO-Rusland Raad. “Het verdrag is in gevaar. Er is geen enkel teken van een doorbraak, en de tijd raakt stilaan op”, zo deelde hij mee.

De ambassadeurs van de NAVO hebben vrijdag met hun Russische collega samengezeten om de onderlinge relaties te bespreken. Een van de hoofdthema’s op de vergadering was het INF-verdrag (Intermediate Range Nuclear Forces, of nucleaire middellangeafstandssystemen) uit 1987, dat de VS en Rusland verplichtte om al hun kernraketten en kruisraketten te vernietigen die een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer hadden.

Washington beschuldigt Moskou ervan het INF-verdrag te schenden door de ontwikkeling van het raketsysteem SSC-8. De VS kondigden daarom in februari formeel aan zich uit het verdrag te zullen terugtrekken als de Russen tegen 2 augustus niet aan de voorwaarden van het verdrag voldoen. Daarop heeft Rusland ook zijn terugtrekking aangekondigd.

Russische schendingen

Stoltenberg benadrukte vrijdag na afloop van het overleg dat de verdragsorganisatie Rusland als de belangrijkste verantwoordelijke ziet voor de crisis rond het INF-verdrag. “De reden dat het verdrag in gevaar is, zijn de Russische schendingen”, aldus Stoltenberg. Volgens hem heeft Rusland “geen enkel teken” getoond dat erop wijst dat het land het verdrag zou willen naleven.

“Onze focus ligt nog altijd op het redden van het verdrag. Maar ik geef toe dat de waarschijnlijkheid dat dat gebeurt dag na dag afneemt.”

“Er is nog altijd tijd om het verdrag te redden, als Rusland het naleeft”, aldus Stoltenberg. “Er zijn nog vier weken te gaan” voor de deadline van 2 augustus. Hij benadrukt dat het wel degelijk mogelijk is om het raketsysteem op een termijn van enkele weken te vernietigen. Volgens Stoltenberg is dat namelijk al gebeurd in 1987, na de ondertekening van het INF-verdrag.

De secretaris-generaal onderstreepte tot slot nogmaals het belang van het INF-verdrag. “Dit verdrag is een hoeksteen. Dat het in gevaar is, is een extreem ernstige zaak op het vlak van wapencontrole. Als we aanvaarden dat het wordt geschonden, kan dat ook de geloofwaardigheid van andere wapenverdragen ondermijnen.”