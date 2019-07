Tijgers doden een van de bekendste dierentemmers ter wereld tijdens repetitie voor circusoptreden

Ettore Weber (61), een van de bekendste dierentemmers ter wereld, is donderdagavond in Bari om het leven gekomen. De man werd tijdens een repetitie in Circo Orfei, het bekendste circus van Italië, gedood door vier van zijn eigen tijgers.

Tijdens de repetitie werd Weber plots tegen de grond gewerkt door een van de tijgers. Daarna vielen ook drie andere roofdieren hem nog aan. Meerdere circuscollega’s en de hulpdiensten probeerden Weber te helpen, maar ze slaagden er niet in om de tijgers tot bedaren te brengen. Pas na dertig minuten, als Weber al lang dood was, hielden de roofdieren het voor bekeken.

Om te begrijpen waarom de dieren, die al jaren een band hadden met Weber, de dierentemmer aanvielen, voert de politie nu een onderzoek naar de gebeurtenissen voor de aanval. Voorlopig is niet duidelijk wat er met de tijgers zal gebeuren.

Circo Orfei was op 15 juli gearriveerd in Bari en zou er normaal gezien nog tot 14 juli blijven. Nu is echter onduidelijk of de shows wel doorgaan.