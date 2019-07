Manchester United houdt Belgische Braziliaan Andreas Pereira langer aan boord

Manchester United heeft het contract van Andreas Pereira uit Duffel verlengd tot medio 2023, met een optie op nog een extra jaar. Dat maakten de Mancunians vrijdag bekend op hun website. De Belgische Braziliaan had nog maar een overeenkomst tot eind volgend seizoen. Hij kwam het voorbije seizoen tot 22 officiële duels voor Manchester United, waarin hij één keer scoorde.

De 23-jarige Pereira, die in Duffel werd geboren en jarenlang Belgisch jeugdinternational was, ligt al sinds juli 2012 onder contract op Old Trafford. Voordien kreeg hij zijn opleiding bij Lommel en PSV. Pereira maakte zijn debuut in de hoofdmacht van Manchester United in augustus 2014, maar een doorbraak bleef uit. Na uitleenbeurten aan Granada (2016-2017) en Valencia (2017-2018) was het voorbije seizoen zijn beste ooit in rood-witte loondienst. Hij kwam 22 keer in actie, waaronder vijftien keer in de Premier League.

Andreas Pereira liet op de clubsite weten zich thuis te voelen in de Engelse industriestad. “Ik ben nu dusdanig lang in Manchester dat ik de stad als mijn thuis zie. Ik ben dolgelukkig om mijn carrière hier voort te zetten. De manager gelooft in me en ik kan niet wachten om voor hem en de fans mijn uiterste best te doen.”

“Andreas is de volgende Academy-speler die weet wat het betekent om voor Manchester United te spelen”, vertelt Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer. “Hij is een belangrijk onderdeel van de selectie geworden, een harde werker op het middenveld. Hij heeft een geweldig karakter en de wil om elke dag beter te willen worden. We kijken uit naar het aankomende seizoen met Andreas.”

Hoewel Andreas Pereira nog voor de Rode Duivels mag uitkomen, lijkt de speler van Manchester United voor de Goddelijke Kanaries te kiezen. Foto: BELGAIMAGE

In september vorig jaar maakte Pereira ook zijn debuut voor de Seleçao in de vriendschappelijke interland bij El Salvador (0-5 winst). Aangezien het maar om een oefenduel ging, kan hij in de toekomst nog steeds voor de Rode Duivels uitkomen. Die kans lijkt wel eerder klein. Pereira gaf al meermaals aan ervan te dromen voor Brazilië te kunnen spelen.

Ook Axel Tuanzebe verlengt De Congolese Engelsman Axel Tuanzebe tekende vrijdagmiddag eveneens voor een langer verblijf in Manchester. De centraal verdediger kwal het afgelopen seizoen op huurbasis uit voor Aston Villa. Met Villa promoveerde hij via de play-offs naar de Premier League.