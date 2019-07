Ooit was dit luxeresort de “parel van de toeristische sector”, nu staat het te verkrotten

Het Capricorn International in de Australische staat Queensland was jarenlang de trekpleister voor rijke Japanse zakenlui en werd “de parel van de toeristische sector” genoemd. Het toerisme in Queensland staat echter al enkele jaren op een laag pitje. Het luxeresort had dringend geld en renovaties nodig, maar de uitbaters beslisten in 2016 om hun koffers te pakken. Sindsdien staat het majestueuze hotel te verkrotten. Een man verkende het terrein met een drone en dat levert indrukwekkende, maar spookachtige beelden op.

Het hotel werd geplaagd door vertragingen en andere bizarre tegenslagen nadat er tijdens de bouwwerken in 1980 een explosie plaatsvond. Eens afgewerkt, werd het resort hét plekje voor steenrijke zakenlui die hun vakantie in stijl wilden doorbrengen. Maar het toerisme kelderde en de sector kreeg het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Het hotel raakte vervallen, investeringen en renovaties werden uitgesteld. In 2016 deden de uitbaters de boeken toe en sloot het luxeresort de deuren.

De Japanse eigenaar is al jaren van plan om het hotel in ere te herstellen. In 2017 beweerde hij nog dat er 600 miljoen dollar zou worden geïnvesteerd, maar twee jaar later is daar nog niets van in huis gekomen. “Een eerste stap is een rapport over de impact van het hotel op de omgeving”, klinkt het bij de lokale overheid. “Dat zou eind 2018 moeten onderzocht zijn, maar we hebben nog geen rapport ontvangen.” De deadline voor het rapport is nu verlengd tot 2020. De eigenaar van het hotel en het terrein is karig met informatie over de stand van zaken.

Intussen ligt het resort er verlaten bij. Enkel het golfterrein is nog in gebruik, maar de gebouwen verkrotten, de zwembaden en fonteinen staan droog, en de natuur palmt het idyllische oord langzaam maar zeker helemaal in.

