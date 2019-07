Joke Schauvliege: “Mijn tranen op die persconferentie, ik zie die film nog vaak passeren ’s nachts”

“Ha, ik wist dat die vraag ging komen.” Natuurlijk. Als je letterlijk tussen de boomkruinen je avondmaal verorbert, moét het wel over bossen gaan. “Ik heb het imago van iemand die massaal bomen omkapt, terwijl ik er veel meer heb gered.” ­Zomer­gesprek met ex-minister Joke Schauvliege (49), in een droomhuisje in de Haspengouwse bossen. Over framing en perceptie, drijfveren en passies. En vallen en opstaan. “Mijn tranen op de persconfe­rentie, die film zie ik nog vaak passeren. Maar beschaamd? Dat ben ik niet meer.”