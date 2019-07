Erg druk op Vlaamse snelwegen door vakantiegangers

Het is vrijdagnamiddag erg druk op de Vlaamse snelwegen. Er is een pak vakantiegangers op de baan, en wie met de auto is, zal dat geweten hebben. Enkele incidenten veroorzaken bijkomende hinder, zo is omstreeks 15 uur vernomen van het Vlaams Verkeerscentrum.

Rond 14.45 uur stond er dik 140 km file op de Vlaamse snelwegen. Na een kalme ochtendspits is het vanaf 10 uur drukker geworden op de baan. Bovendien is het vrijdag, een dag waarop de avondspits altijd vroeger aanvangt.

Op de Antwerpse ring is het druk in beide richtingen. Zowel vanuit de E19 uit Breda als vanuit de E313 uit Luik moet je een halfuur extra reistijd rekenen. In Brussel veroorzaakte de sluiting van de Vierarmentunnel veel hinder. Die is ondertussen wel weer geopend en de files in de buurt van de tunnel lossen op. Op de Brusselse buiten- en binnenring is het echter nog druk.

Richting kust was er rond 13 uur een brandend voertuig op de E40 in Sint-Denijs-Westrem. De afhandeling van dat incident nam anderhalf uur in beslag en er was maar één rijstrook vrij. In de file was het daar op een bepaald moment anderhalf uur aanschuiven. Ondertussen is het richting kust nog een dik halfuur filerijden.