Lege passagierstrein die ontspoorde in Neufvilles, reed drie keer te snel

De passagierstrein die in juni vorig jaar ontspoorde in Neufvilles, in de provincie Henegouwen, reed tegen 128 kilometer per uur over wissels in plaats van tegen 40 kilometer per uur. De treinbestuurder was mogelijk niet aandachtig genoeg. Dat staat in het onderzoeksrapport van het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor (OOIS) over het ongeval. De trein vervoerde geen passagiers, de bestuurder raakte lichtgewond.

De lege passagierstrein ontspoorde op 8 juni vorig jaar rond 10.30 uur. De trein, die vertrokken was vanuit het station ‘s-Gravenbrakel, kwam op zijn zij terecht in een wei naast de sporen. Hoewel het ongeval op een zijspoor gebeurde, moesten ook het verkeer op de hoofdsporen meer dan zes uur onderbroken worden. De schade werd geraamd op meer dan 2 miljoen euro.

Lege treinen worden soms tegen een lage snelheid over een zijspoor gestuurd om te zorgen dat die sporen gebruikt worden en te vermijden dat ze verroesten, klonk het kort na het ongeval.

Sein gezien, niet geremd

Maar met die snelheid schortte er dit keer iets. De treinbestuurder registreerde wel dat hij het sein had gezien dat hem oplegde om te vertragen tot 40 kilometer per uur, maar hij remde niet. De trein reed tegen 128 kilometer per uur over de wissels en ontspoorde.

De trein was overigens wel uitgerust met het veiligheidssysteem ETCS - dat tot een automatische remming zou hebben geleid -, maar de sporen nog niet. De computer greep dus niet in.

Het onderzoeksrapport wordt opgesteld om gelijkaardige ongevallen in de toekomst zoveel mogelijk te kunnen voorkomen. Het neemt geen standpunt in over de verantwoordelijkheid voor het ongeval.