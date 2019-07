Auschwitz-overlevende Eva Mozes Kor (85) overleden in Krakau

Eva Mozes Kor, die Auschwitz overleefde, is donderdag op 85-jarige leeftijd overleden, zo heeft de non-profitorganisatie die door haar werd opgericht, gemeld. Ze stierf in de Poolse stad Krakau, meldde de organisatie CANDLES (Children of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiments Survivors) op haar website.

Kor, geboren in Roemenië, werd in 1944, toen ze 10 jaar oud was, met haar tweelingzus Miriam en de rest van het gezin naar Auschwitz gestuurd. In het concentratiekamp van de nazi’s werd de tweeling onderworpen aan pseudomedisch onderzoek onder leiding van nazidokter Joseph Mengele. De twee meisjes overleefden het kamp, maar hun twee oudere zussen en ouders werden er vermoord.

Na de oorlog emigreerde Eva Kor naar Israël en later naar de Verenigde Staten. Als voorvechtster van vergeving richtte ze in 1984 CANDLES op en in 1995 het CANDLES Holocaust Museum and Education Center in Terre Haute, Indiana. Haar levensverhaal vormde de basis voor een aantal documentaires. Ze was ook medeauteur van het boek “Surviving the angel of death: the story of a Mengele twin in Auschwitz”.

Kor stierf een natuurlijke dood in een hotel in Krakau, meldde het Poolse persbureau PAP. Ze was met haar zoon naar Polen gereisd om Auschwitz te bezoeken. Volgens CANDLES bracht ze elk jaar een bezoek aan het voormalige concentratie- en vernietigingskamp.