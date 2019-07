Ongezien: Ajax koopt pagina in krant en rijdt bus rond in Barcelona... om transfer Frenkie de Jong te vieren

Ajax laat haar topspeler Frenkie de Jong niet zomaar naar FC Barcelona vertrekken. De regerend landskampioen van Nederland liet op de dag dat De Jong werd gepresenteerd bij Barça een bus door Barcelona rijden en kocht advertentieruimte in Mundo Deportivo.

Een niet alledaags zicht op Las Ramblas en bij de Sagrada Familia. Een bus met de tekst ‘Barça, enjoy the future like we do’ passeerde de toeristische trekpleisters in de Spaanse kustplaats. Wie de sportkrant van Mundo Deportivo opensloeg, kon eveneens een paginagrote advertentie van Ajax lezen.

Ajax viert op deze wijze de miljoenentransfer van middenvelder Frenkie de Jong. De 22-jarige international kwam deze zomer voor 75 miljoen over van Ajax. De transfersom van De Jong, product van de gezamenlijke jeugdopleiding van Willem II en RKC Waalwijk, kan door bonussen oplopen tot 86 miljoen euro.

Sportkrant Mundo Deportivo reageerde verbaasd op het verzoek van Ajax. “We hebben het nooit eerder gezien dat een team dat een speler transfereert naar een andere club een volledige pagina reserveert om de speler te bedanken en succes te wensen bij zijn nieuwe club.”

De Jong werd later op vrijdag gepresenteerd bij zijn nieuwe werkgever. De creatieve middenvelder keek uit naar de samenwerking met wereldster Lionel Messi. “Ik hou van de manier waarop FC Barcelona speelt. De filosofie van Barça en Ajax is nagenoeg hetzelfde. Ik ben ook erg blij om in een team met Lionel Messi te komen spelen. Vroeger was hij mijn idool, nu mijn ploeggenoot.”

De 7-voudig international weet van de langlopende historie tussen FC Barcelona en Nederland. “Het is altijd een geweldige, speciale connectie geweest”, vertelt De Jong. “Ik hoop de traditie te kunnen volgen. Ik wil een van de beste Nederlandse spelers worden die voor FC Barcelona heeft gespeeld.”