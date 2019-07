Meer van kokende lava gevonden… in Antarctica

Een groep wetenschappers heeft een zeldzame ontdekking gedaan in Antarctica. In een vulkaan op een afgelegen eiland in de Zuidelijke Atlantische Oceaan vonden ze namelijk een meer van kokende lava. En zo zijn er niet veel op onze planeet.

Vulkanen worden doorgaans afgebeeld als een kolkende massa lava in een krater. Tot voor kort waren er maar 7 van de zowat 1.500 vulkanen wereldwijd die over een meer van lava beschikten. Dankzij deze ontdekking komt de teller nu op 8.

Het meer werd aangetroffen in Mount Michael. Dat is een vulkaan op Saunderseiland, een ontoegankelijk eiland zo’n 1.600 kilometer ten noorden van de Weddellzee in de Zuidelijke Oceaan. De temperatuur van de lava ligt tussen 989 en 1.279 graden Celsius. Het meer zelf zou een diameter tussen de 90 en 215 meter hebben.

Vulkanische keten

De ontdekking werd gedaan door een groep wetenschappers van het Londense University College en de British Antarctic Survey. Ze bekeken voor vijftien jaar aan satellietbeelden van Mount Michael, die het merendeel van de tijd wordt afgeschermd door zware wolken, en merkten zo het meer op.

Saunderseiland maakt deel uit van een vulkanische keten die bekendstaat als de Zuidelijke Sandwicheilanden. Ze zijn samen met Zuid-Georgia gegroepeerd als Brits overzees gebied en zijn extreem moeilijk te bereiken.