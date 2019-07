Jonge Belgische vrouw (22) verkracht op strand van Barcelona

Een 22-jarige Belgische toeriste zou volgens de Spaanse nieuwswebsite El Caso donderdagnacht verkracht zijn op het stand van Somorrostro in Barcelona. Ze was met een groep vriendinnen op stap toen twee Zwitserse mannen de meisjes in een club benaderden. Voorlopig is er nog veel onduidelijkheid over de zaak.

Een groep Belgische meisjes werd tijdens een avondje uit door twee Zwitsers aangesproken in de bekende Opium Club. Na een tijdje probeerden ze een van de meisjes te misbruiken in een toilet. Het meisje kon ontsnappen en liep naar buiten, maar werd gevolgd door de mannen. Die namen haar mee naar het strand, waar ze haar simultaan verkrachtten. De mannen lieten daarna het meisje alleen achter op het strand. De feiten zouden plaatsgevonden hebben rond 4.30 uur. De vriendinnen van het meisje vonden haar in shock op het strand.

Volgens de lokale nieuwswebsite Metropolia Bierta was de politie opgeroepen om naar de Opium Club te komen voor diefstal. Ze besloot de omgeving te onderzoeken en liep ook over het strand. Een van de Belgische meisjes zag de agenten, riep hen en vertelde wat er gebeurd was. De vriendinnen van het meisje zochten samen met de politie in de buurt van het strand naar de twee mannen, maar die waren nergens meer te bespeuren.

De politie vertrok daarom terug naar de club, waar ze met het veiligheidspersoneel spraken. De veiligheidsagenten gingen de club binnen en konden de twee mannen lokaliseren. Ze werden afzonderlijk gevraagd de club te verlaten. Buiten stond de politie hen op te wachten. De twee mannen hebben de Zwitserse nationaliteit en zouden rond de 30 jaar oud zijn. Ze zouden vrijdagnamiddag voor de rechtbank moeten verschijnen.