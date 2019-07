Noors wonderkind Martin Ödegaard verlaat Real Madrid opnieuw op huurbasis

De nog altijd pas 20-jarige Noor Martin Ödegaard vertrekt voor de derde keer op huurbasis. Na eerder uit te zijn geleend aan SC Heerenveen en Vitesse blijft Ödegaard nu in de Spaanse competitie, hij tekent voor een jaar bij Real Sociedad.

15 jaar was Ödegaard toen hij zijn eerste minuten in het profvoetbal maakte. In de Noorse Eliteserien viel hij op 13 april 2014 in tegen Aalesund. De Noor had niet lang nodig om zich tot een vaste waarde te ontpoppen bij de Noorse subtopper.

Real Madrid had het talent al vroeg op de radar en legde het supertalent begin januari 2015 voor 6,5 jaar vast. De jonge rechtsbuiten stond nog ver van de basiself in Santiago Bernabeu vandaan en werd na twee seizoenen voetballen bij Real Madrid Castilla voor anderhalf jaar verhuurd aan het Nederlandse SC Heerenveen.

Na anderhalf jaar in Friesland verhuurde Real Madrid haar grote talent aan Vitesse, waar hij definitief leek door te breken. Zo zag Ajax de Noor graag definitief naar Amsterdam transfereren, maar daar wilde Real Madrid niet aan meewerken. Real Sociedad pikte Ödegaard voor een seizoen op huurbasis op.