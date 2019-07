Japanner Jun Amano is de nieuwe spelmaker van Lokeren

Sporting Lokeren heeft vlak voor het weekend nog een nieuwe spelmaker in huis gehaald: Jun Amano. De 27-jarige aanvallende middenvelder komt over van het Japanse Yokohama F.M., waar hij de aanvoerdersband droeg. Maandag wordt Amano voorgesteld aan de pers.

De Wase club weet trouwens nog steeds niet zeker in welke competitie het dit seizoen mag uitkomen. Zoals de zaken nu staan, is dat 1B. Desondanks is ‘het nieuwe Lokeren’ zich aanzienlijk aan het versterken, met ook al de eerdere transfers van Jimmy De Jonghe (transfervrij van Beerschot) en Jelle Van Damme (transfervrij van Antwerp).