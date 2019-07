Hangjongeren en politie vinden mekaar in film

Grimbergen - Politie en hangjongeren gaan doorgaans niet goed samen. Een kortfilm over de jongerenproblematiek in de Vlaamse Rand moet die afstand verkleinen. “Deze gasten dragen bijna allemaal een zware rugzak.”

Mehdi Hanini (23), hoofdacteur in de kortfilm STRMB, is een bekend gezicht bij de politie en al meermaals opgepakt. Waarvoor, dat hangt hij liever niet aan de grote klok. Maar één ding is zeker; “Het besef van een stommiteit komt pas wanneer het vaak al te laat is”, zegt Hanini.

Wijkinspecteur Stefaan Borremans van de lokale politie Grimbergen koos hem om de hoofdrol te spelen in zijn nieuwe kortfilm STRMB. Borremans maakte eerder al een promotiefilmpje voor de politie en is gebeten door de filmindustrie. De opnames zijn reeds achter de rug en de trailer gaat al massaal rond.

Educatief

Toch heeft de film vooral een educatieve waarde. De politie werkte samen met het cultuurcentrum van Strombeek-Bever en de gemeente in de hoop de jongeren van straat te houden.

Foto: rdb

“Vroeger was er geen dialoog tussen politie en jongeren”, zegt Borremans. “Er was wel degelijk een probleem met hangjongeren. Toen we jongeren over de film aanspraken, was er niet meteen een vertrouwensband. Dat heeft even geduurd, maar het resultaat mag er zijn. Jongeren met wie we in het verleden problemen hadden, kunnen we nu zelf inzetten om problemen te voorkomen. Zij zijn eigenlijk de beste buurtwerkers.”

Nick Isella, verantwoordelijk voor de jongerenwerking binnen het CC Strombeek, kan dat alleen maar beamen.

Stommiteiten

“Met de film sturen we de boodschap uitsturen dat gemaakte fouten op de rest van het leven wegen. Door onze samenwerking kan de iets oudere generatie jongere gastjes behoeden voor stommiteiten. Maar deze gasten dragen bijna allemaal een zware rugzak hoor.

Foto: rdb

Zo moest ons filmproject zelfs even worden stilgelegd omdat één van onze hoofdpersonages was opgepakt. Toch zitten hier talenten tussen die misschien een toekomst in de filmwereld hebben. Ook Tom Waes, die net als Sien Eggers en Booba een gastrol speelt in de film, was enthousiast over de jongeren. Zelfs al kunnen we maar voor één van hen deuren openen, dan is onze missie geslaagd.”

Hangjongeren

Door het project viel het aantal klachten over hangjongeren terug. Al bekijkt Hanini dat anders. “Wij zijn vaak opgegroeid in het Brusselse. Daar is het gewoon dat men op straat rondhangt, maar dat ligt blijkbaar niet in de Vlaamse mentaliteit. Wij doen nochtans niet altijd wat verkeerds, hoor. Pas op, ik snap het wel hè, dat het kan storen als er voor je deur wordt gevoetbald. Maar dat snap je pas als je wat ouder wordt. Vaak is er ook miscommunicatie tussen alle groepen. Maar ondertussen ziet iedereen mij hier een beetje als hun grote broer en wordt er geluisterd naar mij.”

INFO

De film gaat in première in het CC op zaterdag 21 september.