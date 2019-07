Politie waarschuwt voor zakkenrollers tijdens Tour in Brussel

Brussel - Een miljoen toeschouwers worden er verwacht dit weekend in Brussel. Zoveel volk samen, dat lokt onvermijdelijk ook mensen met foute bedoelingen. Daarom waarschuwt de politie voor zakkenrollers die van de drukte misbruik maken om hun slag te slaan.

Het wordt een van de drukste weekends van het jaar in Brussel. De politie vreest op sommige plaatsen zelfs voor een ware overrompeling. En dat is dan weer koren op de molen van zakkenrollers.

Uit de criminaliteitscijfers die de federale politie donderdag bekendmaakte, blijkt dat vorig jaar in ons land 26.344 mensen aangifte deden nadat ze het slachtoffer waren geworden van pickpockets. Dat zijn er gemiddeld 72 per dag. De helft van alle gevallen gebeurde in Brussel. Onder meer het Zuidstation heeft op dat vlak een zeer kwalijke reputatie.

De politie stuurt dit weekend dan ook teams op het terrein om in de massa op zoek te gaan naar zakkenrollers. Maar ook om mensen te waarschuwen wanneer hun portefeuille of gsm iets te makkelijk te grijpen is. Hoeveel speciaal getrainde agenten worden ingezet, wil de politie niet zeggen. Maar ze zullen zich vooral in de menigte mengen op plaatsen waar het meeste volk samenkomt. Dat is in het fandorp, maar ook in de stations en aan de aankomst.