Scheidsrechter Lawrence Visser promoveert naar UEFA-categorie 2

De 29-jarige scheidsrechter Lawrence Visser mag het vanaf komend seizoen een stapje hogerop proberen van de UEFA. De Europese voetbalbond promoveerde vrijdag de scheidsrechter naar categorie 2, wat betekent dat hij groepswedstrijden in de Europa League mag fluiten.

Visser floot op 9 augustus 2013 zijn eerste wedstrijd binnen het Belgische betaalde voetbal. De arbiter had destijds de leiding over het duel tussen het toenmalige Lommel United en Westerlo. Een seizoen later, op 16 augustus 2014, debuteerde de 29-jarige scheidsrechter in de Jupiler Pro League op het veld van Oostende, waar KV Mechelen op bezoek kwam bij de Kustboys.

In 88 Jupiler Pro League-wedstrijden greep Visser 390 keer naar de borstzak voor een gele kaart. 30 keer haalde hij een rode kaart tevoorschijn. Visser mocht als categorie 3-scheidsrechter wel al voorrondes van de Champions League fluiten. Een opmerkelijk detail is dat Visser in twee voorrondewedstrijden maar liefst vier rode kaarten uitdeelde.

Visser voegt zich met de promotie in categorie 2 bij Alexandre Boucaut en Jonathan Lardot. Aankomende week vliegt Visser naar Kazachstan voor de Europa League-voorronde tussen Astana en Cluj.