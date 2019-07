Primeur: Panini pakt uit met vrouwenteams in nieuw stickeralbum

Anderlecht is een van de zes extra ploegen die te sparen is bij Panini. Foto: Photo News

Voetbalplaatjesverzamelaars krijgen het aankomend seizoen iets drukker dan normaal. Panini komt vanaf november met een nieuw hoofdstuk in het nieuwe stickeralbum. Ook de zes vrouwenteams zullen vertegenwoordigd zijn in de nieuwe uitgave van Panini.

Verzamelaars van voetbalplaatjes zien aankomend seizoen letterlijk een nieuw hoofdstuk aan het stickeralbum toegevoegd worden. Stickerfabrikant Panini maakte bekend de zes vrouwenteams uit de Super League toe te voegen aan de collectie.

Pierre François, CEO van de Pro League, noemt het een ‘zeer waardevolle toevoeging’. “Het verzamelen van de Panini-stickers is een traditie die al decennia een unieke plaats kent in het voetbal. Maar dit is helemaal geen exclusieve traditie van vader op zoon, natuurlijk. Ook meisjes houden van voetbal en het vrouwenvoetbal wint steeds meer aan populariteit. Daarom wilden we absoluut onze damesteams in het komende album zien verschijnen”, aldus François.

Vanaf november ligt het nieuwe stickeralbum met de zes vrouwenteams ligt vanaf november in de winkel.