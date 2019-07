Inbrekers bedreigen, slaan en gijzelen jongen (14) en maken duizenden euro buit

De ouders waren op het moment van de inbraak aan het werk in hun bistro. Foto: vkk

Deerlijk - Een jongen van 14 jaar is vrijdagmiddag bedreigd, gegijzeld en geslagen bij een inbraak in het West-Vlaamse Deerlijk. De daders maakten heel wat geld buit terwijl de ouders van de jongen aan het werken waren.

Twee jonge twintigers drongen de woning in de Beverenstraat in Deerlijk vrijdagmiddag langs een raam binnen. Tijdens hun zoektocht naar voorwerpen om buit te maken, stuitten ze op de 14-jarige jongen. Ze bedreigden hem een uur lang met een mes en sloegen hem met drumstokken. Ze sloten hem daarna ook op in een kamer.

Uiteindelijk wist hij te ontsnappen door van de eerste verdieping drie meter naar beneden te springen. Hij liep naar zijn opa, die enkele huizen verder woont, en alarmeerde daar de politie, maar de daders slaagden er toch in om enkele duizenden euro te stelen.

Op het moment van de inbraak waren de ouders van de jongen aan het werk in hun restaurant Poirot. Het parket onderzoekt de zaak. De moeder vraagt getuigen om zich te melden bij de politie. Haar zoon raakte niet gewond, maar is wel onder de indruk van wat gebeurd is.