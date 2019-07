Handelaars langs A12 starten procedure om regeling verkeerslichten terug te draaien

Aartselaar - Een groep van kmo’s langs de A12 in Wilrijk en Aartselaar start een procedure tegen het Vlaams Gewest om een wijziging van de verkeerslichtenregeling ongedaan te maken. “De ondernemers voelen zich geschaad door de regeling en vragen het herstel van de vroegere situatie of een financiële vergoeding”, zegt advocaat Roel Coveliers.

Eind juni trok de vzw Handel en Industrie Wilrijk-Aartselaar (HIW), een vereniging van 150 kmo’s, al aan de alarmbel nadat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de verkeerslichtenregeling op een aantal kruispunten op de A12 had gewijzigd. Hierdoor zou de verkeersdoorstroom volledig stilgevallen zijn waardoor de bedrijven economische schade ondervinden.

Na een infosessie op vrijdag werd besloten om een procedure op te starten. “Ondanks de vakantieperiode en de gebruikelijke files op de A12 sinds de gewijzigde regeling van de lichten in maart, was de opkomst van ondernemers zeer groot”, klinkt het in een persbericht. “Alle aanwezige ondernemers zijn uiterst ontevreden over de huidige situatie aan de A12.”

Aanmaning

De groep zal nu eerst een aanmaning sturen naar Vlaams minister-president Liesbeth Homans en minister voor Mobiliteit Ben Weyts. “Wanneer daar niet op ingegaan wordt, volgt een dagvaarding en wil de groep de zaak begin september laten inleiden voor de rechtbank van eerste aanleg”, zegt advocaat Roel Coveliers.

HIW benadrukt wel dat het vragende partij blijft voor een buitengerechtelijke oplossing. “Maar simpelweg de nieuwe situatie aanvaarden, is geen optie. Deze verbetert de verkeersveiligheid niet en belast de ondernemingen, het milieu en de omliggende gemeenten met sluipverkeer.”