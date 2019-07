In opspraak gekomen magistraat blijft aangehouden voor gesjoemel met oldtimers

Tongeren - De kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen heeft vrijdag de aanhouding bevestigd van de Tongerse parketmagistraat Dominique R. (49), die eerder deze week werd opgepakt in een onderzoek naar gesjoemel met tweedehandswagens. Dat meldt het Antwerpse parket-generaal. Zijn advocaten hadden de vrijlating gevraagd.

De politie was dinsdagochtend binnengevallen in de woning van de substituut-procureur in de Tongerse deelgemeente Piringen en op zijn bureau op het Limburgse parket voor een huiszoeking. R., een voormalige parketwoordvoerder die sinds december met ziekteverlof is, en zijn partner, een vrouw die nog niet zo lang actief is als rechter bij de Tongerse rechtbank, werden daarbij opgepakt. Het koppel werd meegenomen voor verhoor, maar de vrouw werd intussen alweer vrijgelaten.

Het onderzoek, dat in februari werd opgestart, draait rond witwaspraktijken en schriftvervalsing. De man, een fervente autoliefhebber, wordt ervan verdacht gesjoemeld te hebben met de aan- en verkoop van tweedehandswagens. “De parketmagistraat wordt ervan verdacht zich op onregelmatige wijze bezig te hebben gehouden met een handel in tweedehandsvoertuigen (oldtimers), waarbij betrokkene vermoedelijk verschillende strafbare feiten heeft gepleegd”, zegt het Antwerpse parket-generaal in een persmededeling.