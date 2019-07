VN-Veiligheidsraad roept op tot staakt-het-vuren in Libië

De VN-Veiligheidsraad heeft vrijdag opgeroepen tot een dringend staakt-het-vuren in Libië. In het persbericht, dat de steun kreeg van de VS, wordt de dodelijke aanval op een vluchtelingenkamp in de buurt van Tripoli veroordeeld, vier dagen na de feiten.

“De leden van de Veiligheidsraad benadrukken de noodzaak dat alle partijen dringend werk maken van een de-escalatie en zich verbinden tot een staakt-het-vuren”, klinkt het. Het document kwam al tot stand tijdens een vergadering woensdag, maar het raakte pas nu goedgekeurd omdat Washington om onbekende reden op de rem stond.

De voorbije drie maanden zijn een duizendtal personen om het leven gekomen bij gevechten in de buurt van de Libische hoofdstad Tripoli, zei de VN vrijdag nog. Onder hen dus ook de tientallen vluchtelingen die het leven lieten toen hun detentiecentrum deze week werd gebombardeerd.

Op 4 april zetten de troepen van maarschalk Khalifa Haftar, de sterke man van het oosten van Libië, de aanval in op Tripoli om de stad te veroveren. In Tripoli zetelt de rivaliserende regering van nationale unie, die erkend is door de VN.