Vermiste Mackenzie (23) werd vermoord: lichaam gevonden in bergkloof, verdachte opgepakt

Het lichaam van de 23-jarige Amerikaanse studente Mackenzie Lueck is teruggevonden in een bergkloof in het noorden van Salt Lake City. Lueck was vermist sinds 17 juni, toen ze van het vliegtuig stapte, haar ouders sms’te dat ze goed geland was en niets meer van haar liet horen.

“Opgelucht”, voelt Mike Brown zich. Maar ook “overmand door verdriet”. De politiechef van Salt Lake City gaf vrijdag een persconferentie om aan te kondigen dat na drie weken zoeken het lichaam van Mackenzie Lueck gevonden was in Logan Canyon, ongeveer 150 kilometer ten noorden van Salt Lake City.

De 23-jarige studente aan de Universiteit van Utah was niet meer gezien sinds de vroege ochtend van 17 juni. Ze was de begrafenis van een familielid gaan bijwonen in Californië, waarna ze het vliegtuig terug genomen had naar Salt Lake City. “Ik ben goed geland”, stuurde ze nog naar haar ouders. Even later stapte ze in een taxi, die haar naar de andere kant van de stad bracht dan waar haar kot was. Daar wachtte een man haar op, zei de taxichauffeur tijdens zijn verhoor. Maar het meisje leek niet ongerust.

Vrienden van het erg sociale meisje hadden sindsdien niets meer van haar gehoord, net als haar familie. Ze was niet thuis geweest, wisten ze, en dat was allemaal niets voor haar. Zeker niet omdat ze erg gehecht was aan haar kat, waarvoor ze zelfs een verjaardagsfeestje georganiseerd had. Het voedde de speculatie dat er iets ernstigs aan de hand was. Het bleek de waarheid.

De politie geloofde vorige week dat er een doorbraak was in de zaak toen het een verdachte kon oppakken. De 31-jarige Ayoola Ajayi was in het vizier gekomen omdat het signaal van zijn gsm in hetzelfde park was opgedoken als dat waar Lueck de laatste keer gezien werd. Hij beweerde dat hij haar nooit had gezien, maar had wel foto’s van haar.

Ajayi wordt verdacht van moord met verzwarende omstandigheden, ontvoering, obstructie van de rechtsgang en verminking van een lichaam en zit in de gevangenis. Tijdens een huiszoeking, na tips van buren die zeiden dat ze hem iets hadden zien verbranden, troffen de speurders verbrande persoonlijke items van Lueck aan. Ze vonden ook vrouwelijk weefsel, dat overeenkwam met het DNA van Lueck.

