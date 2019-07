Goed voor de klant, minder voor het milieu: chocolade voortaan verpakt in porties van 25 gram

Sint-Niklaas - De Sint-Niklase chocoladeproducent Guylian verdeelt vanaf nu een reep chocolade van 100 gram in vier kleine porties die elk apart verpakt zijn in plastic.

Guylian heeft al meer dan vijftig jaar ervaring en levert aan 120 landen. De chocoladefabrikant zoekt dan ook voortdurend naar innovatieve manieren om de Belgische chocolade kraakvers bij de consument te krijgen. De nieuwste trend is de portiecontrole, waarbij grote stukken opgedeeld worden in kleine, apart verpakte stukjes. Zo blijft de chocolade langer hermetisch afgesloten en blijft ze dus ook vers.

Guylian springt mee op de kar en zal vanaf nu wereldwijd pakjes van 100 gram verkopen, waarin vier apart verpakte stukjes van 25 gram zitten. “De jongere generaties kiezen bewust voor wat ze eten: voor tussendoortjes of snoep houden ze van kleinere hoeveelheden, maar van hogere kwaliteit”, zegt Pieter De Pauw, marketing director van Guylian. “Daarom zien we vandaag dat twee keer zoveel consumenten de voorkeur geven aan individueel verpakte chocoladetabletten boven een gewone tablet.”

Extra afval

Goed voor de consument dus, maar het brengt wel een hoop extra afval met zich mee. Niet evident in tijden waarin tal van grote bedrijven en organisaties vechten om zo weinig mogelijk plastic te gebruiken. Maar er is geen alternatief, volgens Guylian. “De chocolade moet hermetisch afgesloten worden om de versheid te bewaren”, zegt managing director Mieke Callebaut. “Er bestaat echter nog geen technologie om de verpakking van papier te maken. Een ander alternatief is aluminium. Maar we

hebben de berekening gemaakt en de ecologische voetafdruk om dezelfde verpakking in aluminium te maken, is vier keer groter. We zoeken uiteraard wel naar een manier om zo snel mogelijk op een papieren alternatief over te schakelen.”

Guylian zet zich ook in voor het klimaat en duurzaamheid. Zo ondersteunen ze een project dat vecht voor het behoud van ecosystemen, namelijk Project Seahorse en Project Cocoa, dat streeft naar duurzaam geproduceerde cacao.