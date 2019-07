Operatie Propere Handen leert dat ook Voetbalbond zelf niet vies was van “een Cypriotische cashback: “Wat we deden was niet illegaal, wel onethisch”

Met ex-bondsvoorzitter François De Keersmaecker (61) en ex-CEO Steven Martens (55) is de gewezen top van de Belgische Voetbalbond (KBVB) verhoord in Operatie Propere Handen. Het gerecht heeft weet van minstens één “verdoken fiscale optimalisatie”, waarbij keeperstrainer Erwin Lemmens deels betaald werd via een Cypriotische vennootschap. “Toen we later merkten hoe dat nu precies in elkaar zat, kwamen we tot het besef dat dit eigenlijk ethisch niet kon.”