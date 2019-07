Uitzonderlijk witte eksters gespot in de buurt van Brussel

Ternat -

In Ternat trekt een opvallend duo sinds kort de aandacht. Het gaat om twee jonge witte eksters die allicht in hetzelfde nest opgroeiden. Volgens Jan Rodts, woordvoerder van Vogelbescherming Vlaanderen, gaat het om een uiterst zeldzaam fenomeen. Het is blijkbaar de allereerste keer dat hij volledig witte eksters ziet en gezien zijn stevige staat van dienst, kan dat zeker tellen.