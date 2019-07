Ontdekt door lek in de riool, onthuld na jarenlange opgraving: de pelgrimsweg waarlangs Jezus naar de Joodse Tempel wandelde

“De Bijbel komt vandaag een beetje meer tot leven.” Dat verklaarde David Friedman, Amerikaans ambassadeur in Israël, bij de onthulling van de pelgrimsweg waarlangs Jezus Christus naar de Joodse Tempel in Jeruzalem gewandeld zou zijn.

De pelgrimsweg werd vijftien jaar geleden ontdekt onder een aardappelveld. Per toeval. Een groep arbeiders was ter plaatse gekomen om een lek in de riolering te herstellen, maar merkten tijdens hun opgravingen al dat ze de autoriteiten moesten verwittigen. Ze hadden iets gevonden.

Dat “iets” bleek later de Vijver van Siloam te zijn, een poel waarin de Joodse bevolking van Jeruzalem zichzelf 2.000 jaar geleden ging reinigen voor ze naar de tempel gingen. De volgende jaren werd ook de perfect bewaard gebleven pelgrimsweg van de vijver naar de tempel blootgelegd.

Nu, na vijftien jaar van archeologische opgravingen, werd de weg opengesteld voor het publiek. Een belangrijk moment voor het christendom, aldus Friedman. “Iedereen kan nu in de voetsporen treden van Jezus Christus, die ook langs deze weg de tempel bezocht.”