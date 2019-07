A$AP Rocky, de man die Vestiville naar de verdommenis hielp, zit nu zelf in vieze papieren

Vorige week trok de headliner van Vestiville nog van leer tegen het Lommelse festival dat “te onveilig” zou zijn. Twee dagen later deelde de Amerikaanse rapper A$AP Rocky zelf klappen uit in Stockholm. Na zijn arrestatie beslist het Zweedse parket nu dat hij voorlopig in de cel moet blijven. Het valt nog af te wachten wat dat voor zijn Europese tour betekent die volop aan de gang is.

Rakim Mayers zegt u misschien niets, maar zijn artiestennaam A$AP Rocky doet waarschijnlijk wel een belletje rinkelen als u naar Studio Brussel luistert. Zijn bekendste nummers zijn “Fuckin’ Problems” en “Praise the Lord (Da Shine)”.

De 30-jarige hiphop-ster blijft nog minstens twee weken achter de tralies. Hij werd dinsdagavond na een optreden opgepakt, omdat hij afgelopen zondag betrokken was bij een vechtpartij in de Zweedse hoofdstad. Het gevecht zou op straat zijn ontstaan toen A$AP Rocky en zijn entourage door twee mannen werden gevolgd. Verschillende Zweedse nieuwssites hadden een amateurvideo online gezet waarop te zien is dat de rapper een jongeman tegen de grond smijt en hem vervolgens begint te schoppen. Ook twee mannen uit de entourage van A$AP Rocky blijven aangehouden zolang het onderzoek loopt. Een vierde verdachte, een bodyguard, is wel vrijgelaten.

Bye bye, Europese tournee?

A$AP Rocky is momenteel bezig met een Europese tournee. Normaal gezien moest hij afgelopen vrijdag als headliner optreden op het gloednieuwe festival in het Limburgse Lommel, maar dat zei hij via Twitter af uit bezorgdheid om de veiligheid en infrastructuur. Op het laatste nippertje besliste de Lommelse burgemeester Bob Nijs, na negatief advies van onder meer de brandweer en politie, dat het hele festival Vestiville niet van start zou gaan. Tot groot ongenoegen van de hiphopfans.

De komende twee weken heeft A$AP Rocky shows in twaalf Europese steden gepland. Die in Noorwegen en Polen zal hij door zijn arrestatie alvast moeten annuleren. Op dit moment staat de artiest nog op de affiche van Dour (14 juli) en Tomorrowland (21 juli), maar of hij wel degelijk zal optreden, is dus nog niet zeker.