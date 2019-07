Geadopteerd of ontvoerd: Vlaamse adoptiekinderen zoeken waarheid

Acht Vlamingen die in de jaren 80 via de vzw Hacer Puente uit Guatemala geadopteerd werden, bereiden een klacht voor tegen onbekenden wegens ont­voering.

Werden ze in de jaren 80 tegen de wil van hun ouders weggehaald uit Guatemala? Op die vraag willen acht Vlamingen een antwoord. Ook in Brussel en Wallonië ­bereidt een groep geadopteerden een klacht voor.

Foto: josua decavele

De zaak rond frauduleuze adopties begon met een klacht van Sandra S. uit Vilvoorde. In augustus 2014 las de vrouw in onze krant het verhaal van ­Dolores Praet, die in 1985 door een Belgisch koppel werd geadopteerd. In 2011 was ze naar Guatemala gereisd om in het dorpje Santa Maria de ­Jesus haar biologische moeder Rosario Colop terug te vinden, de naam die ze in haar adoptiedossier vond. Colop bleek er niet meer te wonen. Een dorpeling vertelde dat er in de jaren 80 een meisje was verdwenen. Dat was geen dochter van Colop, wel van een ander koppel. DNA-analyse bracht de bevestiging: zij waren de biologische ouders. Colop werd gearresteerd, omdat ze frauduleuze adopties zou hebben geregeld.

Niet in massagraf

Sandra S., zelf een Guatemalteeks adoptiekind, staarde in de krant naar de adoptiedocumenten van Dolores. Die vertoonden veel gelijkenissen met haar eigen documenten. S. stapte naar de politie met vermoedens over gesjoemel.

Ook in Wallonië stelden jonge geadopteerden zich vragen. Coline Fanon zag in 2017 dat haar dossier vol onregelmatig­heden stond. Ze werd geadopteerd als weeskind, maar ­ontdekte dat haar biologische ouders in ­leven zijn. In Guatemala vond ze haar biologische moeder terug die in november 1987 te horen had gekregen dat haar dochtertje gestorven was en in een massagraf ­begraven. In werkelijkheid was Fanon ontvoerd en ter adoptie aan­geboden.

Het zette Coline Fanon ertoe aan samen met haar vriendin Sophie Villers een organisatie op te richten – Racines Per­dues – die op zoek gaat naar de verloren roots van adoptiekinderen uit Guatemala. Haast alle dossiers draaien rond een in Doornik gevestigde adoptie­organisatie, de vzw Hacer ­Puente, die inmiddels werd opgedoekt. “We kennen driehonderd namen”, zegt Fanon. De helft kwam in Frankrijk terecht, de andere helft in België. Van die 150 dossiers bekend bij Racines Perdues zijn on­geveer een derde Vlamingen.

Het federaal parket voert al ­enkele maanden een onderzoek. Daaruit zal ook moeten blijken of de vzw Hacer Puente op de hoogte was van mogelijke fraude en in hoeverre ze daar actief heeft aan mee­gewerkt. Momenteel worden vijftien dossiers onderzocht, ongeveer een derde uit Vlaanderen.