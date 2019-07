Melania Trump krijgt standbeeld in geboortestad: “Lelijke vogelverschrikker”

Het beeld is gebaseerd op Melania’s look tijdens de inauguratie van haar man Donald. Foto: AFP

Een levensgroot standbeeld van Melania Trump is vrijdag in Slovenië voorgesteld. Het beeld werd op z’n zachtst gezegd gemengd onthaald in de thuisstad van de First Lady van de Verenigde Staten.

In het Sloveense stadje Sevnica hadden ze al Melania-taart, Melania-slippers en - wie verzint het? - honing van de First Lady. Nu staat er ook een reuzegroot standbeeld van de vrouw van Trump. Het beeld werd vrijdag ingehuldigd en werd bedacht door een Amerikaans kunstenaar: de 39-jarige Brad Downey. Volgens hem is dit het eerste monument van Melania in de wereld.

Het beeld werd met een kettingzaag uit een boom gesneden en toont Melania in een blauwe jurk, geïnspireerd op haar look tijdens de inauguratie van president Trump. Sommigen vinden het er nogal dwaas uitzien en gaven het beeld al de bijnaam ‘vogelverschrikker’. Nika, een 24-jarige architectuurstudent vind het een vreselijk werk: “Als het de bedoeling was om een parodie te maken, dan is het gelukt.”

Maar Downey zelf vindt zijn creatie “prachtig”. “Ik kan begrijpen waarom mensen denken dat ze er niet helemaal op lijkt. Maar toch vind ik het heel mooi.”