De andere erfenis van Eddy Merckx: het jaar waarin honderden ouders hun zoon naar hun held vernoemden

1969 was het jaar van Eddy Merckx, maar ook van heel wat kleine Eddy’tjes. Mannen die nu tegen de vijftig aanlopen en vernoemd werden naar dé held van hun ouders. Hoeveel er dat jaar exact geboren werden met die naam is niet bekend. Maar volgens Statbel, het Belgische statistiekbureau, wonen nu nog 789 Eddy’s in ons land die dat jaar geboren werden. Ook voor hen is dit een speciale Tour.