Iraanse ayatollah dreigt: “Bij Amerikaanse aanval verandert Perzische Golf in rode zee”

Sinds een olietanker werd aangevallen in juni, loopt de spanning tussen Iran en de VS op. Foto: AP

Een invloedrijke Iraanse ayatollah heeft er vrijdag mee gedreigd dat als de Verenigde Staten Iran zouden aanvallen, de Perzische Golf in een “rode zee” herschapen zal worden. “Als ze ons zullen aanvallen, dan zullen we de kleur van de Perzische Golf van blauw in rood veranderen”, zei ayatollah Ali Mowahdei Kermani tijdens het vrijdaggebed in hoofdstad Teheran, aan het adres van de VS.

In Washington reageerde de Amerikaanse president al tegenover journalisten. “We zullen zien wat er met Iran gebeurt. Iran moet zeer, zeer voorzichtig zijn.”

Kermani zei dat de dreigementen van de VS Iran niet zullen hinderen om zoals gepland vanaf zondag uranium zo hoog te verrijken als het wil. “Dat betekent niet dat we een atoombom willen, want die hebben we niet nodig, en bovendien zijn die tegen de islamitische voorschriften”, zei de ayatollah volgens nieuwsagentschap Isna.

Teheran is van plan om vanaf zondag uranium te verrijken boven de toegelaten limiet van 3,67 procent. Ook vergroot het de voorraad laagverrijkt uranium, tegen de voorschriften in van het nucleair akkoord van Wenen uit 2015.