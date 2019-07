6 schapen Parijse Périphérique-kudde gestolen

Parijse agenten hebben deze week een bizarre diefstal ongedaan gemaakt. Toen de patrouille een verdacht voertuig wilde controleren, ging de bestuurder er met gierende banden vandoor. De achtervolging werd ingezet, waarop de auto tegen de pijlers van een brug crashte. De agenten konden twee van de drie inzittenden oppakken. Tot hun grote verrassing troffen ze in de koffer zes nog levende schapen aan, de poten vastgebonden.

Onderzoek leerde dat de dieren even voordien nog rustig stonden te grazen langs de Parijse Périphérique, in de buurt van de Porte de Vincennes. Parijs laat een deel van de bermen sinds kort begrazen door Ouessantschapen, die de vervuilende en lawaaierige gras- en bosmaaiers vervangen. Gevraagd naar een verklaring bleven de twee schapendieven het antwoord schuldig, zo schrijft Le Parisien. Mogelijk was het de dieven te doen om het vlees, aldus nog de stadskrant. (krs)