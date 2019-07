Miljardair crasht op de Bahama’s

Hij begon als mijnwerker en eindigde als miljardair. Donderdag overleed Christopher Cline, een dag voor zijn 61ste verjaardag, in een helikoptercrash op de Bahama’s. Ook de zes andere inzittenden, onder wie zijn dochter, overleefden het ongeluk niet. De helikopter kwam van het eiland Big Grand Cay naar Fort Lauderdale in de Amerikaanse staat Florida.

Cline kwam uit een mijnbouwfamilie. Zijn grootvader behoorde tot de laatste generatie die kolen opdolf met een pikhouweel. Op 22-jarige leeftijd trok Cline zelf de mijnen in en bouwde er een fortuin mee op. Hij blies de mijnbouw in de Amerikaanse staat Illinois nieuw leven in met de oprichting van zijn bedrijf Foresight Energy. In 2015 verkocht hij zijn aandeel in de firma. Volgens het Amerikaans tijdschrift Forbes kreeg hij daar 1,4 miljard dollar voor. Jim Justice, gouverneur van West Virginia, waar Cline werd geboren, schreef in een bericht op Twitter: ”We verloren een lokale superster en ik verloor een vriend.”

De oorzaak van de helikoptercrash is nog niet bekend en wordt momenteel onderzocht. (dewo)