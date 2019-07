IT-bedrijf schenkt nieuwe medewerkers ‘adellijke’ titel

De krapte op de arbeidsmarkt is intussen zo nijpend dat heel wat bedrijven zich van hun creatiefste kant moeten tonen om vacatures ingevuld te krijgen. Al zeker in de IT-sector. Maar wat Pink Elephant uit het Nederlandse ’s-Hertogenbosch nu voorstelt, slaat alles.

“De wereld is al middelmatig genoeg… Start daarom bij Pink en word Lord of Lady van Glencoe! Wij kopen namelijk een Schots landgoed met bijbehorende titel voor al onze nieuwe medewerkers.” Hallo? Het IT-bedrijf, dat 250 mensen in dienst heeft maar nog 80 extra medewerkers kan gebruiken, sloot een deal met de Schotse bosbeheerorganisatie Highland Titles Charitable Trust. Deze liefdadigheidsinstelling staat bekend om de verkoop van kleine stukjes grond met een bijbehorende titel. Met de opbrengst hiervan wordt het landschap van de Schotse hooglanden, dat ernstig achteruit is gegaan door eeuwen intensieve landbouw en commerciële bosbouw, in zijn oude staat hersteld. De organisatie levert een authentiek juridisch document dat het recht vermeldt om de nieuwe titel aan te nemen. Maar wie al droomt van een vakantiehuisje op zijn Schotse landgoed, dreigt bedrogen uit te komen: het gaat om een “ietwat compact landgoed van 1 square feet”, of omgerekend... 0,092 vierkante meter.

“Met deze campagne willen we op een ludieke manier de aandacht trekken van IT’ers met gevoel voor humor”, zegt Thijs Lamers van Pink Elephant. “Dat we daarmee tegelijk ook de flora en fauna in de Schotse Hooglanden helpen beschermen, maakt deze samenwerking tot een win-winsituatie.” Of de kersverse ‘Lord’ (‘Laird’) of ‘Lady Glencoe’ ook in kilt mag komen werken? “Dat is niet verplicht, maar wie het durft, krijgt van mij alvast een pluim.”(krs)