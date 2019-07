Eerste honden(adoptie)café van ons land haalde al 52.500 euro op

Binnenkort opent aan de Godshuizenlaan in Gent een gloednieuw hondenadoptiecafé de deuren.

Bij Dogs & Drinks kunnen baasjes hun hond meenemen op café, maar kunnen hondenliefhebbers ook kennismaken met adoptiehonden. Dogs & Drinks zal zich namelijk registreren als asiel, waardoor het de hele adoptieprocedure kan begeleiden. Om de opstartkosten zoals de huur, de verbouwing en de aankoop van koelkasten en een vaatwasmachine te financieren, lanceerde de vzw een campagne bij crowdlendingplatform WinWinner. Met het reeds opgehaalde bedrag van 52.500 euro is het doel van 60.000 euro in zicht. Beleggen in deze win-winlening met een looptijd van 8 jaar levert een jaarlijks rendement op van 4,5 procent, bij een kapitaalgarantie van 30 procent.(krs)