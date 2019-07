Bolat wil duidelijkheid van Antwerp: “Kan ik weg of gaan we rond de tafel?”

Can I stay or can I go now? Sinan Bolat (30) zit met twijfels op stage met Antwerp en wil dringend duidelijkheid.

Na de laatste match van het seizoen tegen Charleroi jammerde Bolat al over het feit dat hij nog niks gehoord had van het bestuur. Niks over een verlenging – hij heeft nog één jaar contract – en niks over het feit of de club zou meewerken aan een transfer. En nu?

“Ik heb nog altijd niks gehoord”, zegt de doelman. “Ik hoop snel te weten waar ik aan toe ben. Vorig seizoen heeft het bestuur me een keer of zes gezegd dat ik een nieuw voorstel zou krijgen, maar dat is nog altijd niet gebeurd. Intussen hebben ze wel twee aanbiedingen geweigerd. Van Besiktas? Ja… (herpakt zich) Namen zal ik niet noemen.”

“Heel die situatie kruipt toch in je hoofd. Maar ik heb me op stage wel gesmeten alsof ik hier nog drie, vier jaar contract heb. Ik ben niet de gast die nu gaat wegblijven of doet alsof hij geblesseerd is, om toch maar dat contract of die transfer te versieren. Maar ik verdien wel duidelijkheid. Ik heb twee jaar lang alles gedaan voor de club. Ik heb met pijn en inspuitingen gespeeld, spe­ciaal voor de ploeg.”

Zijn toekomst inschatten vindt hijzelf moeilijk. “Ik ben nog altijd bereid te verlengen. Als Antwerp daarover wil praten, ga ik met plezier rond de tafel. Maar momenteel heb ik maar twee opties: vertrekken of mijn contract uitdoen en volgend jaar gratis weggaan. Het is fifty­fifty wat dat betreft.”

Correcte uitspraken

Het bestuur van Antwerp besloot om niet te reageren op het de uitspraken van Bolat. Het vond die uitspraken correct, behalve dat van de “geweigerde aanbiedingen”. Op de Bosuil klinkt het dat er nog altijd geen officieel bod (op papier) is binnengekomen. En dat er dus ook (nog) niet onderhandeld kan worden over een transfer. Afwachten of het bestuur alsnog met Bolat rond de tafel gaat. Uiteraard wordt er intussen ook naar andere keepers uitgekeken. Eind mei polste de Great Old al eens bij Moeskroen naar Butez, maar die mikt hoger (Club Brugge of iets anders).