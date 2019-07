Anthony Limbombe wil revanche bij Standard: “In Frankrijk ging het altijd maar over die 8 miljoen”

Het avontuur van Anthony Limbombe (24) bij Nantes is niet bepaald uitgedraaid op een onverdeeld succes. Terwijl wij toch allemaal dachten dat een middenmoter in de Ligue 1 te min was voor de voormalige vleugelspits van Club Brugge. “Spijt heb ik niet”, zegt hij vanop het oefenkamp van zijn nieuwe club Standard. “Preud’homme geeft mij het vertrouwen dat ik nodig heb.”