CLUBNIEUWS. Clement probeert Dennis en Danjuma te overtuigen, Ampomah op weg naar Bundesliga

Nu de geplande overstap van Benito Raman van Fortuna Düsseldorf naar Schalke 04 eindelijk rond is, lijkt de Düsseldorf Waasland-Beveren-speler Ampomah voor de neus van Club Brugge weg te kapen als vervanger. Bij blauw-zwart hopen ze dan weer om hun goudhaantjes op de flanken nog een seizoen te kunnen houden.

CLUB BRUGGE. Clement wil Dennis en Danjuma overtuigen om te blijven

Philip Clement blikte gisteren tevreden terug op de stage in Garderen, waar de nadruk vooral lag op het groepsgevoel. Hij kondigde eerder deze week al aan dat hij met alle spelers een indivi­dueel gesprek wou. Bij velen om te peilen naar de verwachtingen, maar ook om enkelen te overtuigen te blijven. “Voor sommigen is het gewoon beter dat ze hier nog een jaar blijven”, aldus Clement, die niet meegaf om wie het ging. Jongens als Danjuma en Dennis willen volgens hun entourage weg, maar ook Nakamba wil weg. Clement vindt het geen hopeloze zaak om hen over de streep te trekken. “Toen ik vorige zomer bij Genk aan de voorbereiding begon, was het ook een uitgemaakte zaak dat Berge zou vertrekken. En kijk: uiteindelijk bleef hij nog een seizoen.” Clement gaf nog mee dat hij alle jongens – ook die met een transferwens – zal inzetten zolang ze bij de groep zijn. Rezaei sloot trouwens opnieuw aan.

ZULTE WAREGEM. Harbaoui op weg naar Qatar, Larin is zijn vervanger

Zulte Waregem lijkt zijn topschutter Hamdi Harbaoui te gaan verliezen. De 34-jarige aanvaller is op weg naar het Qatarese Al-Arabi, waar een contract voor twee jaar zou klaarliggen. Essevee vangt naar verluidt 500.000 euro voor hem. De club heeft al een vervanger klaar: Cyle Larin van het Turkse Besiktas. De 24-jarige Canadese spits komt op huurbasis met een aankoopoptie van 2,5 miljoen. Ook de Griekse tester Nikolaos Kainourgios, normaal gezien een spits, staat dicht bij een overeenkomst. uitgaande kant wordt de 30-jarige Nederlandse spits Robert Mühren uitgeleend aan SC Cambuur.

STVV. Nieuwe Japanse spits op komst, Boli dreigt met wet van ’78

STVV onderhandelt momenteel met Kashima Antlers over een transfer van Yuma Suzuki naar Stayen. Suzuki is een 23-jarige spits, hij wordt gezien als de vervanger voor Kamada. De Japanner kan misschien ook gelden als vervanger van Yohan Boli. Die legde een riant Chinees bod naast zich neer, maar dreigt ondertussen wel met de wet van ’78. Aanleiding is een gelichte optie in zijn contract, die Boli nog tot 2020 aan de club bindt, iets wat hij nu juridisch wil aanvechten. STVV staat open voor een vertrek, maar enkel aan een correcte prijs.

Ook Alexis De Sart is nog steeds misnoegd en wappert ook met de wet van ’78, omdat hij vindt dat een optie in zijn contract onterecht werd gelicht.

WAASLAND-BEVEREN. Ampomah dicht bij 4 jaar Düsseldorf

Nana Ampomah (23, foto) staat nu toch dicht bij zijn transfer. Niet naar Club Brugge, dat te weinig bood, maar naar Fortuna Düsseldorf. De Bundesliga-club bracht intussen wel een toereikend bod uit op de Ghanese dribbelaar en bereikte een akkoord met Waasland-Beveren. Op de Freet­hiel was ook een mooi bod binnengekomen uit China, maar dat zag Ampomah zelf niet zitten. Hij hoopt nu dat alles de komende dagen probleemloos blijft verlopen en dat hij dan zijn handtekening kan zetten onder het vierjarige contract dat ze in Duitsland voor hem hebben klaarliggen. Hij moet in Düsseldorf de opvolger worden van Benito ­Raman.