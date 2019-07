In het verkeerde keelgat: publiek niet welkom bij doopsel van Britse koninklijke baby

Archie, de zoon van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan, wordt zaterdag/zaterdag gedoopt in Windsor. De ceremonie vindt in intieme kring plaats en ook de media zijn niet uitgenodigd.

Dat het grote publiek het doopsel niet kan volgen, is bij vele Britten in het verkeerde keelgat geschoten, zeker omdat recent is uitgelekt dat het koppel 2,4 miljoen pond heeft uitgegeven aan renovatie van hun woning in Windsor. Dat geld komt van de Britse belastingbetalers.

Gasten die wel verwacht worden op de ceremonie, zijn onder meer prins Charles en zijn vrouw Camilla, en prins William en zijn echtgenote Kate. Ook de moeder van Meghan, Doria Ragland, zal aanwezig zijn. Opvallende afwezige is Queen Elizabeth II, die andere verplichtingen heeft. Prins Harry en Meghan maakten ook de namen van de peetouders van Archie niet bekend.