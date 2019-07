Recordaantal buitenlanders aan de slag in België

Vorig jaar waren in ons land 229.000 uit het buitenland gedetacheerde werknemers aan de slag. Het gaat om een record en een verdubbeling tegenover tien jaar geleden. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Antwerpen op basis van de Limosa-databank van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), waarover De Tijd zaterdag bericht.

De voorbije vijf jaar is het fenomeen, waarbij buitenlandse werknemers en zelfstandigen tijdelijk in ons land werken, met 20 procent toegenomen.

Detachering wordt vaak gelinkt met sociale dumping, maar volgens Ive Marx, professor sociaal beleid aan de Universiteit Antwerpen, hebben de werkgevers ook andere motieven. “De schaarse arbeidsmarkt is minstens even belangrijk. Dat de helft van alle gedetacheerden uit West- en Zuid-Europese lidstaten komt, waar de lonen hoger liggen dan in Oost-Europa, toont dat loon niet de belangrijkste drijfveer is. Ook het type sectoren geeft volgens de onderzoekers aan dat de loonkosten niet primeren: bouw en transport zijn weliswaar de grootste afnemers, maar ook metaal, voeding en petrochemie maken volop gebruik van gedetacheerden”, aldus Marx in De Tijd.