Vijf doden nadat auto zich in café boort in Kortessem: “Een vreselijke klap. De brokstukken vlogen de agenten om de oren”

Kortessem - Bij een zwaar verkeersongeval in Kortessem, nabij Hasselt, zijn zaterdagochtend vijf mensen om het leven gekomen. Een auto kwam daar tegen de gevel van een café terecht, geen enkele van de vijf inzittenden overleefde de klap.

De bestuurder van een zilvergrijze Audi die uit de richting van Tongeren kwam, verloor zaterdagochtend omstreeks 6.10 uur de controle over zijn voertuig op het kruispunt van de Dorpsstraat met de Hasseltsesteenweg in Kortessem. “Als men de site hier ziet, is het wel vrij duidelijk dat de wagen aan een bijzonder hoge snelheid op het hoekpand ingereden is”, aldus burgemeester Tom Thijsen (CD&V). “Het is een tragische ochtend voor Kortessem. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden van de slachtoffers.”

De politie was snel ter plaatse, want een patrouille was al in de Dorpsstraat voor een andere oproep. “Er stond een politiepatrouille op amper 20 meter van het café, toen de auto zich in de gevel boorde”, zegt burgemeester Tom Thijsen (CD&V). In de apotheek vlakbij het leegstaande café was een inbraak in een wagen gepleegd. De eigenaars hadden dat ’s ochtends ontdekt, en hadden de politie gebeld, die daar de eerste vaststellingen deed.

Zij zagen hoe de wagen aan hoge snelheid het kruispunt kwam opgereden en de stoeprand raakte, waardoor de chauffeur de controle over het stuur verloor, en op het lege café inreed. “Een vreselijke klap. De brokstukken vlogen hen om de oren”, zegt Thijsen. “De agenten hebben onmiddellijk geprobeerd om hulp te bieden. Maar dat kon niet meer.” Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Alle inzittenden bleken door de klap overleden. Het zou gaan om vier mannen en één vrouw van ongeveer 20 jaar oud. Ook de schade aan het gebouw is aanzienlijk: de gevel aan de zijde van de Dorpsstraat is gedeeltelijk ingestort.

Wagen met slachtoffers erin getakeld

Opmerkelijk : de wagen werd zo’n twee uur na het ongeval weggetakeld, terwijl de lichamen zich nog in het voertuig bevonden. “Dit om de sereniteit te bewaren”, zegt de brandweerzone Zuid-West-Limburg. “Op de plek rond het ongeval zijn een aantal flatgebouwen. Het is bovendien een druk kruispunt, en we konden de lichamen niet bergen zonder de nodige discretie.” De auto wordt nu naar een politie-site aan de Luikersteenweg in Hasselt getakeld, waar een team de slachtoffers uit het voertuig zal evacueren.

Omdat de auto buitenlandse - allicht Bulgaarse - nummerplaten had, gaan de hulpverleners ervan uit dat de inzittenden niet uit de streek afkomstig zijn. “Het zijn geen mensen vanuit Kortessem”, denkt de burgemeester. “We vermoeden niet dat het mensen vanuit de onmiddellijke omgeving zijn. Het parket heeft opdracht gegeven om de identiteit van de slachtoffers na te gaan en hun nabestaanden in te lichten.”

Leegstaand café

Café Den Hoek was tot vorige zomer een druk café, waar tot in de vroege uren gedanst werd. Maar het stond al vele maanden leeg, nadat het op 18 december 2018 failliet werd verklaard. Het gebouw zelf stond sindsdien te koop. “Ook het appartement boven het café stond leeg”, weet de burgemeester. Er zouden plannen geweest zijn om het café af te breken, om het bewuste kruispunt opnieuw aan te kunnen leggen.

De omgeving was een tijdlang voorlopig volledig afgezet, maar het kruispunt werd omstreeks 9 uur vanochtend grotendeels weer vrijgegeven. Een verkeersdeskundige onderzoekt nu de precieze omstandigheden van het ongeval.

Ook zwaar ongeval in Dilsen-Stokkem

Ook in Dilsen-Stokkem vond zaterdagochtend een dodelijk ongeval plaats. Daar verloor een bestuurder in de Rijksweg in deelgemeente Rotem omstreeks 5.45 uur de controle over zijn wagen, waarna de BMW zich doorheen de haag van het huis boorde om tot stilstand te komen tegen de gevel van een leegstaande woning.

Door de enorme klap vloog de auto in brand, en die vuurhaard sloeg over op de gevel van de woning. De brandweer moest ter plaatse komen en een deel van het dak openleggen om de brand volledig te kunnen blussen. Voor de bestuurder kon geen hulp meer baten.